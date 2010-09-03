У квартирі адвоката зниклого журналіста міліціонерам дали по голові

Харків. 3 вересня. УНІАН. Під час проведення санкціонованого обшуку у квартирі В’ячеслава ІСМАЙЛОВА, який називає себе адвокатом зниклого головного редактор газети «Новый стиль» Василя КЛИМЕНТЬЄВА, було травмовано двох працівників міліції.

Як повідомляє Департамент зв’язків з громадськістю МВС України, у ході обшуку слідчому завдано ударів по голові, а працівникові УДСБЕЗ дверима перебито палець правої руки.

За даними ДГЗ МВС, 2 вересня 2010 року суд Жовтневого району Полтави санкціонував проведення обшуку у місті Харкові за місцем проживання громадянина В.ІСМАЙЛОВА, який підозрюється в тому, що він разом зі своїми двома синами та іншими громадянами незаконно заволоділи підприємством, яке в подальшому використовували для проведення шахрайських дій з нерухомістю.

При оголошенні по домофону постанови суду про надання дозволу на проведення обшуку В.ІСМАЙЛОВ «почав нецензурно лаятися та повідомив, що буде застосовувати зброю, якщо працівники міліції підійдуть до його квартири».

«У зв’язку з цим було прийнято рішення про виклик працівників спецпідрозділу «Беркут» для примусового відкриття дверей. Всі заходи проводилися за участю понятих та представника органу місцевого самоврядування», - пояснюють у ДГЗ.

Під час обшуку В.ІСМАЙЛОВ, його син та дружина «вели себе цинічно, лаялися нецензурною лайкою, погрожували працівникам міліції фізичною розправою та звільненням» із правоохоронних органів, що «зафіксовано працівниками міліції на відеокамеру».

У ДГЗ наголошують, що В.ІСМАЙЛОВ, який називає себе адвокатом зниклого головного редактора газети «Новий стиль», не має посвідчення адвоката.

У ході обшуку було вилучено документацію та інші предмети, які мають важливе значення для слідства. Працівники міліції зафіксували отримані тілесні ушкодження та звернулися до органів прокуратури для прийняття відповідного рішення за даним фактом.

Як повідомляв УНІАН, учора, 2 вересня, у квартирі В.ІСМАЙЛОВА відбувся обшук. Коментуючи події, начальник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА повідомила, що 2 вересня до помешкання В.ІСМАЙЛОВА «на виконання рішення суду прибули судові виконавці з Полтави». За її словами, на місце прибули також представники харківської міліції, які «забезпечували порядок».

Л.ВОЛКОВА зазначила, що події не мають стосунку до «справи КЛИМЕНТЬЄВА».

Вона повідомила, що сьогоднішня подія стосується «справи сина», яка була порушена задовго до зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.