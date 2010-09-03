Ярославський збудує в Харкові логістичний центр у $300 млн.

Харьков. 3 сентября. Президент группы DCH, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012 Александр ЯРОСЛАВСКИЙ планирует создать в городе логистический центр общей стоимостью в 300 млн. долл.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе DCH, об этом поинформировал А.ЯРОСЛАВСКИЙ в Пекине в своем докладе на украинско-китайском бизнес-форуме, состоявшемся 3 сентября в рамках официального визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Китай.

По словам бизнесмена, логистический цент будет построен при Международном аэропорте «Харьков», и в столице Слобожанщиы есть все необходимые условия для успешной реализации этого проекта.

«Благодаря своему уникальному географическому положению - в т.ч. близости российской границы - Харьков идеален для реализации такого проекта. Кроме того, есть еще много факторов успеха. Как известно, Харьков - принимающий город Евро-2012, а значит, компании, которые будут участвовать в проекте, получают возможность заявить о себе в международном масштабе. И, наконец, в Международном аэропорту «Харьков» построен первый в Украине частный терминал, с которым логистический центр будет работать в едином комплексе. А значит, бумажной волокиты не будет, все будет решаться быстро» - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

Президент DCH также акцентировал внимание присутствующих на том, что Международный аэропорт «Харьков» является примером успешного частно-государственного партнерства ($80 млн. в строительство и реконструкцию объектов аэровокзального комплекса инвестировал бизнесмен, а $137,5 млн. на реконструкцию аэродрома и строительство новой взлетно-посадочной полосы выделит государство в лице Кабинета министров Украины), а новый частный терминал стал первым «авиационным» объектом Евро-2012 в Украине, сданным в эксплуатацию.

Объем инвестиций в создание логистического центра президент DCH оценил в $300 млн. При этом он пригласил китайских партнеров к совместной реализации проекта.

«Мы готовы начать реализацию проекта хоть завтра. И я приглашаю китайские компании быть его соинвесторами - в любой пропорции. Тем более, что благоприятный инвестиционный климат гарантирован: достаточно почитать последний Указ Президента о создании Совета отечественных и иностранных инвесторов, чтобы убедиться в этом» - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

А.ЯРОСЛАВСКИЙ входит в состав официальной украинской делегации, прибывшей в Китай вместе с Президентом Украины В.ЯНУКОВИЧЕМ.

Справка УНИАН. DCH - одна из крупнейших бизнес-групп Украины. Имеет активы разной отраслевой принадлежности (бенефициар – А.ЯРОСЛАВСКИЙ). DCH консолидирует значительную часть активов одной из крупнейших ФПГ Украины - Группы «УкрСибБанк». Активы DCH представлены промышленными предприятиями, строительными и девелоперскими компаниями, финансовыми учреждениями и др. С 2007 г. DCH реализует Комплексную программу подготовки Харькова к Евро-2012. Программа включает в себя реконструкцию ряда объектов спортивной инфраструктуры города (в том числе стадион «Металлист») и Международного аэропорта «Харьков». Общая сумма инвестиций А.ЯРОСЛАВСКОГО в подготовку Харькова к Евро-2012 по состоянию на середину 2010 г. превысила 2 млрд. грн.