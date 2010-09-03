Погода в суботу

Харків. 3 вересня. УНІАН. Завтра в Україні опади не очікуються, лише вдень у карпатському регіоні місцями короткочасний дощ, гроза.

Вночі та вранці в окремих районах туман. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 5-10°, вдень 17-22°; у Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°; у східних областях та південній частині вночі 9-14° (на узбережжі морів місцями 16-18°), вдень 21-26°.

У Київській області у суботу опади не очікуються, вночі та вранці слабкий туман. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 17-22°. У Києві температура вночі 7-9°, вдень 18-20°.

Сьогодні температура води в Чорному та Азовському морях 21-25°, у Дніпрі біля Києва 19°.