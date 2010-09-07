У Харкові всю ніч горіло приміщення харківського комунального телеканалу

Харків. 7 вересня. УНІАН. Ввечері 6 вересня сталася пожежа на центральній вулиці Харкова – Сумській, у будинку, де розташовані декілька магазинів, нічний клуб та редакція комунальної служби новин «Харьковские известия».

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МНС України в Харківській області, пожежа почалася близько 20.30.

За попередніми даними, загорілася перегородка між першим і другим поверхами будівлі (на першому поверсі знаходиться нічний клуб «Занзібар», на другому – редакція комунальних новин). Пізніше вогонь перекинувся на третій і четвертий поверхи, де знаходяться офіси приватних фірм.

Близько 22.00 будівлю знеструмили, після чого працівникам офісів дозволили винести вцілілу техніку. Потім пожежники почали заливати приміщення піною.

За даними МНС, пожежа була локалізована сьогодні близько 6.30. Вогонь поширився на території 500 квадратних метрів. Ніхто не постраждав.