З 30 вересня по 4 жовтня в Гостомелі пройде салон АВІАСВІТ-ХХІ

Харків. 10 вересня. УНІАН. З 30 вересня по 4 жовтня 2010 р. в Україні проходитиме 7-й Міжнародний авіакосмічний салон АВІАСВІТ-ХХІ.

У роботі салону, який відбудеться у Гостомелі, візьмуть участь 268 учасників з 32 країн, повідомив директор Аерокосмічного інституту НАУ Валерій ШМАРОВ на прес-конференції, присвяченій проведенню форуму.

Харківські підприємства авіаційної галузі офіційно ще не оголошували про свою участь у авіасалоні в Гостомелі.