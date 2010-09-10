З 30 вересня по 4 жовтня в Гостомелі пройде салон АВІАСВІТ-ХХІ
12:45, 10 вересня 2010Харьків
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Про участь заявили компанії з 32 країн
Харків. 10 вересня. УНІАН. З 30 вересня по 4 жовтня 2010 р. в Україні проходитиме 7-й Міжнародний авіакосмічний салон АВІАСВІТ-ХХІ.
У роботі салону, який відбудеться у Гостомелі, візьмуть участь 268 учасників з 32 країн, повідомив директор Аерокосмічного інституту НАУ Валерій ШМАРОВ на прес-конференції, присвяченій проведенню форуму.
Харківські підприємства авіаційної галузі офіційно ще не оголошували про свою участь у авіасалоні в Гостомелі.
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