Результати 1/16 Кубка України з футболу

08:12, 23 вересня 2010
Харьків
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Металіст пропускє далі арсенальців

Харків. 23 вересня. УНІАН. У середу, 22 вересня, відбулися матчі 1/16 Кубка України з футболу.

Карпати (Яремче) - Волинь 4:5

Кремінь - Шахтар (Свердловськ) 1:0

ФК Полтава - Оболонь 2:1

Титан - Севастополь 0:3

Сталь (Алчевськ) - Арсенал (Біла Церква) 3:1

Сталь (Дніпродзержинськ) - Фенікс-Іллічівець 1:1 (за пенальті 5:6)

Гірник-Спорт - Карпати 0:5

Єдність - Нафтовик 0:1

Прикарпаття - Зоря 0:1

Дніпро - Таврія 4:1

Чорноморець - Ворскла 1:1 (в екстра-таймі 0:1)

Кримтеплиця - Динамо 0:1

Металург З - Іллічівець 1:0

ПФК Олександрія - Металург Д 0:0 (за пенальті 5:3)

Шахтар - Кривбас 6:0

Металіст - Арсенал К 1:2

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