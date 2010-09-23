Секонд-хендівці хочуть показати уряду «кузькину мать»

Харків. 23 вересня. УНІАН. У Харківській області через заборону ввезення на територію України одягу Second hand втратять роботу близько 30 тис. робітників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на мітингу «Я проти закриття секонд-хенду» в Харкові віце-президент Асоціації дилерів одягу Second hand Хамед РАХІМІ.

За його словами, в цілому ж по Україні роботу можуть втратити до 1 млн. робітників.

Х.РАХІМІ підкреслив, що на одного жителя України припадає 1,5 кг одягу Second hand і близько 80% українців є постійними покупцями цієї продукції, тому заборона ввезення одягу Second hand буде невигідною для значної частини суспільства.

Більш за все, на думку Х.РАХІМІ, постраждають підприємці та працівники секонд-хендів Харкова, оскільки половина загального обсягу товарів Second hand заходить в Україну саме через Харківську область.

«Харків вважається столицею Second hand в Україні. Основна маса товару, яка завозиться в Україну, заходить у Харківській області. Із 73 тис. т. по Україні, в Харківську область заходить близько половини й розподіляється по Східній Україні», - підкреслив він.

Х.РАХІМІ висловив упевненість, що рішення про заборону ввезення Second hand в Україну не буде прийнято, й зазначив, що сесія Харківської міської ради сьогодні ухвалила звернення до Кабінету міністрів України з проханням винести на громадське обговорення питання про заборону ввезення одягу Second hand в Україну.

Х.РАХІМІ підкреслив, що акція «Я проти закриття секонд-хенду» проходить у всіх обласних центрах та великих містах України й має на меті підготувати звернення до Кабінету міністрів України про недопущення заборони на ввезення одягу Second hand в Україну.

Як повідомляв УНІАН, на площі Свободи у Харкові проходить мітинг «Я проти закриття секонд-хендів», участь у якому беруть близько тисячі осіб. Учасники мітингу вимагають не забороняти ввезення в Україну товарів Second hand, оскільки це не вирішить проблему занепаду легкої промисловості, а лише позбавить людей можливості купувати «недорогий, проте якісний одяг».

Активісти на площі Свободи збирають підписи під зверненням до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з вимогою «захистити робочі місця» та «право купувати дешеві товари в мережі магазинів Second hand». За їхніми словами, на сьогодні в Харківській області вже зібрано понад 3 тис. підписів.