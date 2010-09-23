У Харкові невідомі побили депутата БЮТ

Харків. 23 вересня. УНІАН. У Харкові невідомі завдали тілесних ушкоджень депутатові Харківської міської ради від фракції Блоку Юлії Тимошенко Сергієві ЛУЧЕНКУ.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківської облорганізації ВО «Батьківщина» Наталія ФЕДОРЕНКО, двоє невідомих скоїли напад на С.ЛУЧЕНКА 22 вересня близько 23.00 на перехресті вул. Клочківської та вул. 23 Серпня, коли депутат повертався з автостоянки додому.

Н.ФЕДОРЕНКО підкреслила, що С.ЛУЧЕНКО «отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, а також серйозну черепно-мозкову травму» та зараз знаходиться в лікарні швидкої і невідкладної допомоги.

Вона висловила сподівання, що правоохоронці швидко з’ясують обставини та причини нападу і, не зволікаючи, покарають винних.

У прес-службі ХОО ВО «Батьківщина» кореспонденту УНІАН повідомили, що депутати фракції БЮТ у Харківській міській раді звернулися до правоохоронних органів з проханням провести «компетентне і чесне розслідування нападу на депутата».

«Ми сподіваємося, що правоохоронні органи розберуться в ситуації, знайдуть винних і покарають їх по усій суворості закону. Також ми сподіваємося, що цей волаючий випадок жорстокості не пов’язаний з депутатською діяльністю Сергія ЛУЧЕНКО і його приналежністю до опозиційної міській владі політичній силі», - зазначив, коментуючи подію, депутат Харківської міськради від фракції БЮТ Любомир ГРИГОРЕЦЬ.

Начальник Центрі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА підтвердила факт звернення постраждалого до правоохоронних органів із заявою про напад. «Заява зареєстрована. Вживаються всі необхідні заходи», - запевнила Л.ВОЛКОВА.