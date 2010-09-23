У Харкові пройде форум «Будуємо Європейську Україну

Харків. 23 вересня. УНІАН. Сьогодні з 14.00 до 18.00 в приміщенні Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури (вул. Сумська, 40) відбудеться громадський форум «Будуємо Європейську Україну – готуємо Харків до Євро-2012» в рамках Днів Європейської спадщини.

Як повідомляє сайт Харківскої облдержадміністрації, організаторами форуму виступили Харківський фонд місцевої демократії, Європейський клуб, Харківський державний університет будівництва та архітектури за підтримки Харківської облдержадміністрації та Харківської міськради.

Метою Форуму є запровадження практики демократичної участі громадськості у процесах розвитку міського середовища на моделі проведення публічної дискусії щодо інфраструктурної підготовки міста Харкова до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012р.

Завданням Форуму є проведення публічної дискусії про розвиток інфраструктури міста Харкова при підготовці до Євро-2012, презентація основних інфраструктурних проектів, експертна оцінка інфраструктурних проектів, інноваційних рішень щодо модернізації міського середовища та покращення його життєзабезпечення, а також популяризація перспектив розвитку туризму, що здійснюються у Харкові до Євро-2012.

У Форумі візьмуть участь представники влади, інвестори, архітектори, фахівці з муніципального будівництва, благоустрою та розвитку, автори інфраструктурних проектів, науковці та громадські діячі, компетентні у тематиці заходу, представники ЗМІ.