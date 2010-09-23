Міліція порушила справу за фактом пожежі в університеті Каразіна

Харків. 23 вересня. УНІАН. Слідчий відділ Дзержинського райвідділу міської міліції ГУМВС України в Харківській області порушив кримінальну справу за фактом пожежі на покрівлі північного корпусу Харківського національного університету ім. Каразіна.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник Центру зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, кримінальна справа порушена за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законом вимог пожежної безпеки).

За словами Л.ВОЛКОВОЇ, провадиться слідство.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня близько 17.00 сталася пожежа на покрівлі Північного корпусу Харківського національного університету ім. Каразіна (колишній військовий університет). Площа пожежі становила 400 м2. Жертв і постраждалих немає.