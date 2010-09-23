Погода у п’ятницю

Харків. 23 вересня. Уніан. 24 вересня в Україні за прогнозами синоптиків очікується невелика хмарність, без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, уночі та вранці у північних та центральних областях місцями спостерігатиметься туман. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, у південній частині 7-12°; вдень 17-22°, у Криму місцями 23-25°.

У Києві та столичній області утримається невелика хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 17-22°. По м. Києву температура вночі 5-7° тепла, вдень 18-20°.

23 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 19-23°, в Дніпрі біля Києва 16°.