Добкін обіцяє вчасно розпочати оплювальний сезон

Харків. 23 вересня. УНІАН. Підготовка Харківської області до опалювального сезону триває згідно з графіком. У той же час продовжується робота з підприємствами щодо виплати боргів за спожите тепло та електроенергію.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував на брифінгу губернатор Михайло ДОБКІН.

«Ми можемо говорити про 100-відсоткову готовності до зими системи освіти і охорони здоров`я. Також ми давно перейшли 90-відсотковий кордон підготовки нашого паливно-енергетичного комплексу і практично вже завершуємо підготовку всіх будинків різної форми власності - і комунальної, і відомчої, і кооперативної, де необхідно мати на руках паспорт про те, що обладнання готове приймати тепло. У плані підготовки до зими Харківська область в масштабах країни знаходиться на нормальних позиціях, до нас немає претензій. Не відбувається нічого, що завадило б нам вчасно вступити в опалювальний сезон. У нас будуть договори, ліміти, всі підприємства будуть забезпечені необхідною кількістю газу, щоб вчасно подати тепло населенню», - сказав М.ДОБКІН.

Також він повідомив, що на даний момент по всій Україні виникла проблема оплати рахунків за електроенергію і Харківська область не виняток.

«Сьогодні йде точкова робота з різними організаціями щодо оплати за спожиту теплову та електричну енергію. У нас сьогодні в країні поряд з проблемами з оплати за теплову енергію і газ з`явилися складні ситуації з оплатою електроенергії. Якщо ми раніше взагалі могли не звертати на це уваги, оскільки рівень розрахунків був 107 - 108%, то сьогодні він уже менше 100%, і цей сектор теж потрібно підтягувати», - відзначив губернатор.