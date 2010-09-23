У Харкові з 7-го поверху випав студент університету ім. Каразіна
17:20, 23 вересня 2010Харьків
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Міліція з’ясовує обставини
Харків. 23 вересня. УНІАН. З вікна 7-го поверху головного корпусу Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна випав та розбився насмерть студент.
Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник Центру зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА.
Подія сталася близько 17.00. Поки що невідомо, студент якого курсу та факультету випав із вікна. Правоохоронці з’ясовують обставини та причини трагедії.
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