Харків. Лісопарк. Квартал №6 (фоторепортаж)

Візит Президента Польщі Броніслава Коморовського до Харкова приурочений до 10-ї річниці відкриття Меморіалу жертв тоталітаризму. Тут 70 років тому були розстріляні 3809 польських офіцерів і 500 мирних польських громадян. (Згідно з наказом НКВС СРСР № 00350 від 22 березня 1940 року «Про розвантаженні тюрем НКВС УРСР і БРСР», полонених польських офіцерів із Старобільського табору направили в розпорядження УНКВД СРСР по Харківській області).

Так званий Квартал №6 в харківському Лісопарку став місцем спочинку і тисяч репресованих і розстріляних перед війною українських громадян.

25 вересня Броніслав Коморовський та прем`єр-міністр України Микола Азаров поклали квіти до могил жертв радянського НКВД на українсько-польському цвинтарі.

Вклонитися праху своїх розстріляних батьків і дідів прийшли сотні прибулих із Польщі родичів загиблих.

Почесні гості, представники української влади, родичі загиблих взяли участь у православній та католицькій молитві пам’яті жертв тоталітаризму. Б.Коморовський подякував усім, хто особисто долучився до відкриття меморіалу в Харкові.

Звертаючись до всіх присутніх, Б.Коморовський відзначив величезне значення, яке харківський меморіал має для поляків. «Цей меморіал, де увічнена не тільки колективна, але й індивідуальна пам`ять про кожну людину, де вигравірувано ім`я кожного, є торжеством правди над насильством і мучителями», - сказав Президент Польщі.

До складу офіційної делегації Польщі, яка відвідала Меморіал, увійшли посол в Україні Яцек Ключковський, голова Департаменту безпеки при Президентові Польщі Станіслав Кожей, підсекретар служби Апарату Президента Польщі Яромір Соколовський, віце-міністр закордонних справ Польщі Хенрік Літвін, голова Генерального штабу Війська Польського Мечислав Ченюх та інші високопосадовці.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА