МВС покарає міліціонерів, якщо встановить їх бездіяльність під час погрому автобусів Шахтаря

Харків. 27 вересня. УНІАН. Керівництво Міністерства внутрішніх справ України прийняло рішення направити до Харкова відомчу робочу групу для з’ясування причин та обставин інциденту, що стався в суботу з трьома автобусами ФК «Шахтар» після матчу з місцевою командою «Металіст».

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, наразі вирішується питання щодо порушення кримінальної справи. Також МВС закликає свідків інциденту з автобусами «Шахтаря» звернутися до міліції та надати свідчення, а також по можливості відеозапис інциденту, де, зокрема зафіксована реакція на події працівників міліції.

Як запевнили в МВС, у разі якщо підтвердиться бездіяльність правоохоронців, винні будуть притягнуті до відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 25 вересня, після футбольного матчу між командами «Металіст» (Харків) - «Шахтар» (Донецьк) невідомі пошкодили три автобуси. За даними прес-служба ФК «Шахтар», при від`їзді команди і тренерського штабу донецького «Шахтаря» зі стадіону «Металіст» у бік автобуса «гірників» полетіли різні важкі предмети. Один із них розбив скло по лівому борту автолайнера. Одночасно з погромом командного транспорту «обстрілу» піддався і автобус зі співробітниками ФК «Шахтар» і «Донбас Арени», які приїхали до Харкова підтримати команду. На виїзді з міста вболівальники також закидали його важкими предметами і розбили скло. А в районі Чугуєва аналогічну «зустріч» влаштували колоні автобусів з уболівальниками «Шахтаря». Вибито як мінімум 2 скла. На щастя, ніхто не постраждав, відзначають в прес-службі.

У прес-службі «Шахтаря» висловили подив діями кількох сотень співробітників міліції, які були свідками безладів, але жодним чином не відреагували на правопорушення.

Відповідну заяву зробило керівництво ФК «Металіст», у якій звернулося до правоохоронних органів з проханням знайти і покарати тих, хто після матчу у Харкові пошкодив автобуси.

Матч між командами, що пройшов 25 вересня на стадіоні «Металіст» у Харкові, завершився з рахунком 2:1 на користь «Шахтаря».