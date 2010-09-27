Лубківський сподівається, що міліція знайде тих, хто громив автобуси Шахтаря

Харків. 27 вересня. УНІАН. Керівник Місцевого організаційного комітету Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ сподівається, що правоохоронці виявлять і покарають осіб, які пошкодили клубні автобуси «Шахтаря» у Харкові.

Про це він повідомив у коментарі кореспонденту УНІАН.

За словами М.ЛУБКІВСЬКОГО, жоден з подібних інцидентів, які трапляються в Україні і в Польщі, не проходить повз увагу УЄФА. «Звичайно, що це прикрий інцидент, і він, як і приклад з уболівальниками німецької «Борусії» у Львові, – предмет серйозної уваги з боку УЄФА», – сказав керівник МОК в Україні.

Разом з тим він зазначив, що основна відповідальність у таких випадках лежить на правоохоронних органах, на службах, які забезпечують порядок на стадіонах до, під час і після проведення матчів.

«Хотів би наголосити, що це відповідальність, якщо не йдеться безпосередньо про стадіон, українських правоохоронних органів», – сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ і додав, що працівники міліції, інших охоронних структур, мають такі випадки прогнозувати, пам’ятати, що існує висока ймовірність таких хуліганських проявів.

Він підкреслив, що оскільки будь-який матч – це подія високого ризику, то правоохоронці мають робити все можливе, аби унеможливити такі випадки, а у разі, якщо щось подібне сталося – відповідно реагувати. «Я сподіваюсь, що правоохоронні органи виявлять цих зловмисників і покарають їх відповідно до українського законодавства», – сказав керівник МОК в Україні.

Як повідомляв УНІАН, керівництво Міністерства внутрішніх справ України прийняло рішення направити до Харкова відомчу робочу групу для з’ясування причин та обставин інциденту, що стався в суботу з трьома автобусами ФК «Шахтар» після матчу з місцевою командою «Металіст».

Як повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, наразі вирішується питання щодо порушення кримінальної справи. Також МВС закликає свідків інциденту з автобусами «Шахтаря» звернутися до міліції та надати свідчення, а також по можливості відеозапис інциденту, де, зокрема зафіксована реакція на події працівників міліції.

У суботу, 25 вересня, після футбольного матчу між командами «Металіст» (Харків) - «Шахтар» (Донецьк) невідомі пошкодили три автобуси. За даними прес-служба ФК «Шахтар», при від`їзді команди і тренерського штабу донецького «Шахтаря» зі стадіону «Металіст» у бік автобуса «гірників» полетіли різні важкі предмети. Один із них розбив скло по лівому борту автолайнера. Одночасно з погромом командного транспорту «обстрілу» піддався і автобус зі співробітниками ФК «Шахтар» і «Донбас Арени», які приїхали до Харкова підтримати команду. На виїзді з міста вболівальники також закидали його важкими предметами і розбили скло. А в районі Чугуєва аналогічну «зустріч» влаштували колоні автобусів з уболівальниками «Шахтаря». Вибито як мінімум 2 скла. На щастя, ніхто не постраждав, відзначають в прес-службі.

У прес-службі «Шахтаря» висловили подив діями кількох сотень співробітників міліції, які були свідками безладів, але жодним чином не відреагували на правопорушення.

Відповідну заяву зробило керівництво ФК «Металіст», у якій звернулося до правоохоронних органів з проханням знайти і покарати тих, хто після матчу у Харкові пошкодив автобуси.

Матч між командами, що пройшов 25 вересня на стадіоні «Металіст» у Харкові, завершився з рахунком 2:1 на користь «Шахтаря».