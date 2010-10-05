Прикордонники відібрали у росіянина вибуховий пакет і порох

Харків. 5 жовтня. УНІАН. Харківські прикордонники та співробітники митниці затримали громадянина Росії, який намагався незаконно провести через державний кордон арсеналом зброї та вибухівки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківського прикордонного загону, жителя Санкт-Петербурга було затримали учора в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Гоптівка».

Контрабандний вантаж, який росіянин перевозив легковиком «Рено», скориставшись «зеленим коридором», виявив службовий собака. На задньому сидінні автомобіля та під речами у багажнику були заховані 584 грами пороху, вибуховий пакет, а також шабля, мушкет та пістолет, які після детального вивчення виявилися муляжами. Тут же знаходилися 2 патронташі та замок спускового механізму від рушниці. Усі заборонені до перевезення через кордон предмети та авто вилучили й передано до митниці. Вартість конфіскату – майже 100 тис. грн., повідомили у прес-службі.