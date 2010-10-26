Лубківський вважає наклепом заяви про підкуп Україною та Польщею чиновників УЄФА

Харків. 26 жовтня. УНІАН. Заява представника Кіпру про підкуп Україною та Польщею чиновників УЄФА для отримання права на проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року є наклепом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор турніру Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ заявив у понеділок на прес-конференції.

«Якщо у людини є якісь претензії, вона звертається до суду, надає відповідні докази, і ці питання вирішуються в судовому порядку. Якщо таких доказів немає, людина ризикує бути звинуваченою у наклепі. Я переконаний, що саме про це йде мова», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Також він назвав заяву представника Кіпру «нісенітницею» та «псевдосенсацією».

М.ЛУБКІВСЬКИЙ прогнозує, що подібні заяви можуть виголошуватися і у майбутньому, тому що раніше також з’являлась неправдива інформація щодо організації Євро-2012.

«У турніру є як друзі, так і вороги. У нас є набагато складніші завдання, пов’язані з організацією і підготовкою турніру, ані ж реагувати на такі заяви», - зазначив М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня німецьке видання Sueddeutsche Zeitung повідомило, що член правління футбольної асоціації Кіпру Спірос МАРАНГОС нібито має докази підкупу Україною і Польщею членів виконкому УЄФА для отримання права на проведення фіналу Євро-2012. С.МАРАНГОС стверджує, що у корупційній операції на суму 11 млн. євро замішані п`ятеро членів виконкому УЄФА.

Колишній керівник Федерації футболу Польщі (PZPN) Міхал ЛІСТКЕВИЧ, який займався підготовкою польської заявки до УЄФА на проведення фіналу Євро-2012, відкинув заяву С.МАРАНГОСА.

У свою чергу, генеральний секретар УЄФА Джані ІНФАНТІНО також спростував звинувачення на адресу чиновників організації у корупції.

Крім того, Міністерство спорту і Польська футбольна федерація назвали наклепом звинувачення у підкупі чиновників УЄФА для отримання права на проведення Євро-2012.

Довідка УНІАН. Україна і Польща отримали право на проведення Євро-2012 у квітні 2007 року. Минулого року УЄФА затвердила організаторами турніру 4 польських і 4 українських міста.