Карасьов вважає, що в Харкові йде апробація адмінресурсу

Харків. 27 жовтня. УНІАН. Директор інституту глобальних стратегій, харків’янин Вадим КАРАСЬОВ вважає, що під час місцевих виборів іде апробація адмінресурсу для його використання у наступних виборах.

Про це він сказав у вівторок під час прес-конференції в УНІАН.

За словами В.КАРАСЬОВА, вже сьогодні можна говорити, що місцеві вибори в Україні з самого початку не пішли як демократичні та відносно чесні. Вони розвивалися та розвиваються по стрес сценарію, і це стосується не стільки західно-центральних регіонів України, скільки тих регіонів, де позиція Партії регіонів була достатньо впливовою.

«Найбільш гарячими точками місцевих виборів є Одеса, Крим, Харків», - сказав порлітолог.

За його словами, цей парадокс полягає в тому, що боротьба іде не стільки за місцеву владу, скільки за владу в цілому. Він зауважив, що під час цих виборів іде випробування, наскільки вибори взагалі можуть бути керовані. «Це на майбутнє - на парламентські вибори, взагалі на політичні кампанії. Тому на цих виборах іде випробування можливостей адміністративного ресурсу на місцях», - сказав В.КАРАСЬОВ.

На його переконання, результати місцевих виборів це будуть не стільки конкретні результати в сенсі обрання конкретних кандидатів та політичних сил, скільки тестування можливостей адміністративного ресурсу.

На думку В.КАРАСЬОВА, місцеві вибори стали можливістю підкорення та деавтономізації регіональних еліт, які завжди мали достатній вплив на життя регіонів та місцевих громад. «Сьогодні в тих регіонах, які не є проблемними для Партії регіонів іде мова про те, щоб деавтономізувати регіональні еліти, вмонтувати їх у Партію регіонів та вертикаль влади», - додав він.

Директор інституту глобальних стратегій також висловив думку, що за результатами цих виборів можна впевнено сказати, що місцевого самоврядування не буде. «Замість самоуправління буде централізоване управління», - сказав він. В той же час, на переконання В.КАРАСЬОВА, в тих регіонах, де Партія регіонів завжди мала підтримку, відбувається розчарування цією політичною силою.

«Через те, що іде тиск на місцеві еліти, що немає конкурентного середовища на виборах», - сказав він.