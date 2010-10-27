В середу на сході місцями туман

Харків. 27 жовтня. УНІАН. 27 жовтня в Україні синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, дощі пройдуть в західних та північних областях, місцями з мокрим снігом. Вночі та вранці у східних областях подекуди спостерігатиметься туман. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у південній частині вранці та вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, у західних областях 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла; у південній частині та східних областях вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°, в Криму протягом доби, а вдень і на Луганщині 12-15°.

У Києві та області очікується дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 2-7°. По м. Києву температура вночі 1-3° тепла, вдень 4-6°.