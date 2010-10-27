Симоненко: реформа для них – це шлях, як залізти в кишеню до іншого

Харків. 27 жовтня. УНІАН. Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО виступає проти приватизації підприємств теплокомуненерго.

Про це він сказав на прес-конференції в Харкові, коментуючи на прохання кореспондента УНІАН ініціативу уряду приватизувати підприємства теплової енергетики.

«Категорично я виступаю проти того, щоб приватизувалися ці підприємства. Комунальне підприємство – це колосальний інструмент територіальної громади для того, щоб ми могли сьогодні допомагати нашим людям: детально розібратися в тарифній політиці, детально розібратися у витратах, у собівартості послуг, які відпускаються. Я вважаю, що це повинно бути комунальною власністю, і міські ради повинні на це впливати», - підкреслив П.СИМОНЕНКО.

Він наголосив, що приватизація підприємств теплокомуненерго неодмінно призведе до подорожчання комунальних послуг.

«Як тільки це потрапляє в приватні руки, я вас запевняю, буде проголошуватися, що для того, щоб провести реформи, необхідне підвищення тарифів. Слово реформи і тарифи – це в них одне й те саме. Реформа для них – це шлях, яка залізти в кишеню до іншого», - сказав П.СИМОНЕНКО.

У свою чергу народний депутат України, голова Харківського обкому КПУ, кандидат на посаду Харківського міського голови від КПУ Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА зазначила, що вітатиме прихід приватного інвестора в систему ЖКГ тільки за умови його наміру реально оптимізувати систему теплопостачання.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО заявляв, що Кабінет міністрів України найближчим часом почне підготовку підприємств теплової енергетики до приватизації.