Прокурор Харкова вважає, що міліція слабо протидіє обігу наркотиків

Харків. 27 жовтня. УНІАН. Прокурор міста Харкова Євген ПОПОВИЧ вважає роботу харківської міліції з протидії незаконному обігу наркотиків недостатньою і незадовільною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Є.ПОПОВИЧ заявив сьогодні, виступаючи з інформацією про стан законності та заходи щодо її зміцнення на території Харкова на сесії міської ради.

”Незважаючи на начебто благополучні статистичні показники по виявленню на території Харкова злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотиків (2 тисячі злочинів), роботу правоохоронних органів я оцінюю критично. Якщо проаналізувати, то за вказаною мною цифрою ховається малозначущість виявлених фактів зберігання та збуту наркотиків. В більшості випадків вага вилучених співробітниками міліції наркотичних засобів складає близько 5 грамів. Тобто, вага, яка достатня для порушення кримінальної справи”, - зазначив Є.ПОПОВИЧ.

За даними прокурора міста, за 9 місяців цього року правоохоронцями вилучено всього 32 кілограми наркотичних засобів і 36 грамів психотропних речовин. ”Тобто на кожен злочин - трохи більше 17 грамів наркотичної речовини”, - додав Є.ПОПОВИЧ.

Він нагадав, що під час розслідування справи про наркоторгівлю у харківській міліції, яке проводила прокуратура міста, слідчими прокуратури були доведені 13 фактів поставок наркотиків (близько 100 кілограмів). ”Тільки під час затримання організаторів злочинної групи під час останньої поставки у жовтні 2009 року слідчими вилучено більше 11 кг макової соломки, 10 тисяч капсул трамадолу. Під час обшуків вилучений кокаїн, амфетамін, пігулки екстезі, опій та прекурсори. Разом із співробітниками СБУ ми затримали злочинців під час реалізації 120 тисяч пігулок трамадолу”, - підкреслив Є.ПОПОВИЧ.

”Я неодноразово говорив на різних нарадах про недостатність заходів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. І, можливо, якщо правоохоронні органи об`єднають свої зусилля, то наркотиків в Харкові стане менше”, - зазначив Є.ПОПОВИЧ.