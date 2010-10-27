Симоненко назвав у Харкові «позитивні моменти для України»

Харків. 27 жовтня. УНІАН. Народний депутат України, голова Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО вважає, що головним інвестором в країні мають бути українці.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції в Харкові.

«Моя позиція полягає в тому, що головним інвестором має бути громадянин України. Коли він буде вкладати гроші, він буде вкладати в свою перспективу, і це буде розумна політика», - сказав П.СИМОНЕНКО.

Він наголосив, що закордонні інвестори ставлять свої умови для входження на український ринок і при цьому виводять більшу частину прибутку й власності з України.

«Те, що сьогодні називається інвестиціями з-за кордону, давайте не будемо забувати, це не альтруїсти, які приходять і віддають нам гроші. Це люди, котрі висувають певні умови, вони забирають частину власності, вони забирають ринок, вони забирають, відповідно, прибутки і вивозять їх звідси», - підкреслив депутат.

П.СИМОНЕНКО зауважив, що закордонні інвестиції під час економічної кризи не завжди є «позитивним моментом для України», оскільки цими коштами розпоряджується бізнес і робить це в першу чергу у власних інтересах, а не на користь державі.

На думку П.СИМОНЕНКА, інвестування з-за кордону часто є способом відмивання викрадених «брудних грошей», а не вкладання коштів у розвиток країни.

«Джерела інвестицій мають бути тут, в Україні, тоді ми більше збережемо для України. Інвестиції не повинні бути механізмом відмивання брудних грошей, вкрадених із України. Інвестиції мають бути чітко спрямовані на розвиток майбутнього України, тому що це нові технології, нові заводи, нові підприємства», - зауважив голова КПУ.

П.СИМОНЕНКО підкреслив, що Україні потрібні передусім інвестиції, котрі дадуть «перспективи розвитку» і «можливість якісних», а не будуть «перетворюватися в нові схеми погіршення ситуації в Україні».