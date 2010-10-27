Добкін: нинішня виборча кампанія не відмічена особливими негативами

Харків. 27 жовтня. УНІАН. Голова Харківської обладміністрації, керівник Харківської обласної організації Партії регіонів Михайло ДОБКІН вважає, що нинішня виборча кампанія «чимось особливим в плані негативу не відмічена».

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ДОБКІН заявив сьогодні на прес-конференції.

За його словами, «гучні заяви різних політичних сил про провокації, що готуються владою, були викликані прагненням окремих політиків звернути на себе увагу громадськості і ЗМІ».

М.ДОБКІН підкреслив, що у виборах могли взяти участь всі охочі. «Підводячи попередню риску, я можу сказати, що вибори мають усі підстави пройти чесно, демократично і відкрито», - відмітив він.

За інформацією М.ДОБКІНА, на вибори «готувалися певні провокації». «Але у багатьох випадках міліція працювала на випередження», - сказав він, додавши, що в якості провокацій готувалися імітація підпалу партійного офісу однієї з політичних сил, а також імітація підпалу однієї з виборчих дільниць.

«Було також бажання внести деструктив у роботу обласної і міської виборчої комісії, щоб переконати населення в тому, що вибори пройдуть нечесно і недемократично», - додав М.ДОБКІН.

В той же час, М.ДОБКІН запевнив, що «він як ніхто інший зацікавлений в тому, щоб вибори пройшли чесно», оскільки це його перші вибори в якості губернатора, а для Партії регіонів - це перші вибори після того, як ПР отримала владу.

Крім того, М.ДОБКІН стверджує, що колишній губернатор Арсен АВАКОВ «не збирався реально брати участь в боротьбі за крісло мера Харкова, і як тільки включився (у гонку за крісло мера) відразу став шукати приводи, як з неї вийти».

На думку губернатора, «блокуючи роботу харківської друкарні, «Батькивщина» вважала, що там друкують бюлетені по виборах міського голови». «Якби вони знайшли хоч один бюлетень для виборів міського голови, А.АВАКОВ зняв би свою кандидатуру з виборів», - упевнений М.ДОБКІН.