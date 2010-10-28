«Справа» «Металіст» - «Карпати» сфальсифікована – заява харківського клубу

Харків. 28 жовтня. УНІАН. Керівництво ФК «Металіст» вважає, що справа про так званий договірний матч з львівськими «Карпатами» повністю сфальсифікована.

Заява з цього приводу розміщена на офіційному сайті харківського клубу.

Повний текст документу:

«Минув майже рік з того часу, як Федерація футболу України призначила наш клуб без вини винуватим в організації нібито договірного матчу. Тобто вже майже рік кишенькові футбольні «суди» ФФУ виконують замовлення своїх господарів і влаштовують розправу над ФК «Металіст».

За цей час нас примусили крок за кроком пройти весь хресний шлях судових розглядів. Наплювавши на висновки прокуратури і суду України про відсутність «події злочину», даючи провокаційні коментарі ЗМІ, чиновники ФФУ з цинічною усмішкою перекидали нас з однієї підконтрольної самим собі інстанції в іншу. Це було так зване розслідування - в стилі «а паяльною лампою ви їх ще не пробували?». Хоча про яке взагалі розслідування може йти мова, якщо обвинувальний вирок був винесений ще до його початку? І якщо рішення правоохоронних і судових органів України відверто і навмисно ігнорувалися протягом всього процесу розгляду?

Питання риторичні. Господарям київського «Динамо», один з яких за сумісництвом очолює ФФУ, не потрібні суперники в національному чемпіонаті і конкуренти за преміальні виплати в єврокубкових турнірах. Вони будь-якою ціною домагаються для свого клубу преференцій за рахунок інших суб`єктів футбольного життя. Ми неодноразово заявляли про істинні причини переслідування нашого клубу, проте наш голос намагалися заглушити то прямий нахабною брехнею, то геббельсівської пропагандою.

Але шила в мішку не сховаєш. Таємне стало явним після того, як голова «комітету з етики та чесної гри» Ігор КОЧЕТОВ у прямому ефірі «Футбольного коду» то пізнавав, то раптово переставав розпізнавати свій власний голос у відеозапису бесіди з ЛАЩЕНКОВИМ в азербайджанському готелі. Все більше заплутуючись з кожним наступним сказаним словом, він всій країні і всьому світу підтвердив - чесного розслідування не було. Був спектакль, розіграний по нотах що мав за мету знищити харківський футбол. Саме тому зараз, як чорт із табакерки, з`являються «несподівані» речові докази. Саме тому «слідчі» і «судді» ФФУ не можуть пред`явити жодного переконливого доказу і чинять свавілля не гірше сталінсько-беріївських «трійок», що свого часу наводили жах на весь цивілізований світ. Що вони ще приховали від нас із вами?

Самовикриття Кочетова в прямому телеефірі свідчить про головне: «справа» «Металіст» - «Карпати» сфальсифікована від початку і до кінця. Замовник відомий. Цілі зрозумілі, а методи не мають нічого спільного з етичними і правовими нормами».