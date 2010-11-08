Харків. 8 листопада. УНІАН. Харківська обласна організація Всеукраїнського об`єднання «Свобода» вимагає провести у Харкові повторні вибори.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі парторганізації, обласна організація «Свободи» розцінює дії Харківської міської виборчої комісії із встановлення результатів виборів до Харківської міської ради та Харківського міського голови «як такі, що свідомо викривлюють волевиявлення харків’ян та направлені на узурпацію влади в місті Партією регіонів».

«Свободівці» вважають, що «різнобіжні за своїми показниками паралельні підрахунки, що проводилися штабістами ПР, «Батьківщини», інших партій та кандидатів, а також безпрецедентно низька явка виборців та незвично високий відсоток голосів, що були віддані за графу «не підтримую жодного кандидата», дають усі підстави стверджувати, що місцеві вибори у Харкові не відбулися».

На думку «свободівців», вибори до Харківської міської ради фактично стали «двобоєм кланів, біло-блакитного та біло-сердечного», і результат цього двобою не принесе українцям «нічого, окрім уже звичного випробування та знущання».

«Враховуючи численні порушення, що були допущені як учасниками виборчого процесу, так і самими виборчими комісіями, а також беручи до уваги той факт, що усунення таких порушень станом на 5 листопада 2010 року неможливе», обласна організація об`єднання «Свобода» вимагає від Харківської міської виборчої комісії «визнати вибори Харківського міського голови та Харківської міської ради такими, що не відбулися та призначити повторне волевиявлення громади міста».

Парторганізація закликає «народних депутатів, які активно обстоювали інтереси Арсена АВАКОВА та ВО «Батьківщина», а саме: Володимира ФІЛЕНКА, Леоніда ЛОГВИНЕНКА та Олену ШУСТИК, підтримати нашу заяву і домогтися проведення чесних і прозорих виборів місцевої влади в місті Харків».