Міліція накрила у Харкові «притон»

Харків. 8 листопада. УНІАН. У Харкові міліція виявила підпільне місце розпусти з надання сексуальних послуг.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, місце розпусти було виявлене працівниками Управління по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, під час заходів, спрямованих на виявлення злочинів у сфері суспільної моралі.

Місце розпусти знаходилося в одному з приватних домоволодінь у Київському районі Харкова. Правоохоронцями було встановлено, що в цьому будинку молоді дівчата надають інтимні послуги за фінансову винагороду. Під час обшуку домоволодіння працівники міліції виявили велику кількість контрацептивів та кілька десятків компакт-дисків з інформацією еротичного та порнографічного характеру.

Також працівники міліції затримали молодих дівчат, мешканок Харківської та Полтавської області, які зізналися, що займаються проституцією, а також мешканку Харкова, яка займалась звідництвом.

За цими фактами стосовно затриманих складені адміністративні протоколи за ст. 181-1 КУпАП (зайняття проституцією) та порушено кримінальну справу за ст. 302 КК України (звідництво). Триває слідство, повідомили в ЦЗГ.