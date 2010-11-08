Металіст удома поступився Таврії

Харків. 8 листопада. УНІАН. У матчі 16-го туру Чемпіонату України х футболу харківський Металіст програв симферопольській Таврії.

Гра, що проходила в Харкові на стадіоні «Металіст», завершилася з рахунком 3:2 на користь кримчан.

Голи забили: Тайсон (46), Олійник (47) – Шиндер (2), Корнєв (10), Донець (31).

Склад Металіста: Дишленкович (Старцев `28) - Бордіян (Олійник `27), Папа Гуйє, Обрадович - к, Валяєв (Воробей `76), Едмар, Хав`єр, Тайсон, Фініньо, Романчук, Девіч

Запас: Пшеничних, Шелаєв, Березовчук, Барилко

Після 16 турів Металіст має 31 очко і посідає третю сходинку в Турнірній таблиці.

У наступному турі 13 листопада харків’яни приймають команду Ссвастополь.