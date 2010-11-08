Кернес заявляє, що він є мером Харкова

Харків. 8 листопада. УНІАН. Представник Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС заявляє, що він є переможцем виборів мера Харкова і не бачить потреби у перерахунку голосів, на якому наполягає опозиція.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у п`ятницю під час ефіру «Шустер Live».

«Я стою тут як переможець - Харківській міській голова. Все інше - це емоції», - сказав Г.КЕРНЕС.

Він зауважив, що не весь Харків голосував за Г.КЕРНЕСА чи А.АВАКОВА. За його словами, всі звинувачення з боку «Батьківщини» у підробці бюлетенів та фальсифікації виборів є неправдивими. «Я маю терпіння... Я не оголошував себе мером міста... Ми дочекалися протоколів з «мокрими» печатками, які підписані членами комісій. Ми публічно в прямому ефірі провели цей перерахунок і показали, що КЕРНЕС переміг», - сказав він.

На переконання Г.КЕРНЕСА, команда його опонента відпрацьовує сценарій, за яким у Харкові будуть проводитися парламентські вибори.

«Я в цій студії перед вами всіма простягаю руку пану АВАКОВУ, щоб ми усі разом почали швидше працювати, тому що ми разом можемо працювати краще, ніж окремо», - додав він.

У свою чергу А.АВАКОВ зауважив, що «занадто багато знає, щоб від цього задоволення відмовитися».

При цьому Г.КЕРНЕС наголосив, що «переможців не судять». «Тут сидить спортсмен (Віталій КЛИЧКО також знаходився в студії - УНІАН), у нього спитайте, що таке перемога за очками, що таке перемога нокаутом, нокдауном. Я сьогодні тут стою як переможець, - сказав він.

Разом з тим лідер партії «Удар», боксер В.КЛИЧКО відповів Г.КЕРНЕСУ, що «некоректно порівнювати українську політику зі спортом, бо це дві різні речі». «Якщо порівнювати українську політику з боксом, то вона більше схожа на бої без правил», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада за результатами підрахунку 100% протоколів Харківська міська виборча комісія повідомила, що мером Харкова став кандидат від Партії регіонів Г.КЕРНЕС, за якого проголосували 130 тис. 352 виборців. Кандидат від опозиційної партії ВО «Батьківщина» А.АВАКОВ набрав 127 тис. 608 голосів. На третьому місці - кандидат від Компартії України Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА, у якої - 79 тис. 639 голосів. Всього у голосуванні взяли участь 444 тис. 282 особи. 11 тис. 67 бюлетенів визнані недійсними.

При цьому 2 листопада голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН заявив, що у Харкові, за даними підрахунку усіх протоколів з «мокрою печаткою», на виборах мера переміг Г.КЕРНЕС.

Він продемонстрував журналістам папки з усіма 597 протоколами з «мокрими» печатками та підписами всіх членів виборчих комісій. М.ДОБКІН підкреслив, що «такі ж протоколи знаходяться в міськвиборчкомі та у всіх учасників мерських перегонів».«Інших протоколів не буде», - підкреслив М.ДОБКІН.

4 листопада представники А.АВАКОВА подали позов до Харківської міської виборчої комісії про визнання протизаконною її бездіяльності в питаннях належної організації виборів мера Харкова. Позивач просив суд також зобов`язати міську виборчу комісію провести повторний підрахунок голосів на виборах мера.