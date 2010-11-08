Подав у відставку начальних харківської міської міліції

Харків. 8 листопада. УНІАН. Подав у відставку начальник Харківського міського управління міліції Олександр БАРАННИК.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, О.БАРАННИК написав заяву з проханням про звільнення за власним бажанням у зв’язку з віком – влітку йому виповнилося 49 років.

За словами Л.ВОЛКОВОЇ, документи щодо звільнення О.БАРАННИКА перебувають у Міністерстві внутрішніх справ, очікується, що вони будуть підписані вже найближчим часом. До остаточного вирішення кадрового питання, додала вона, виконувати обоязки начальника міської міліції може його перший заступник Ігор БОЛЮХ.

Довідка УНІАН. О.БАРАННИК перебував на посаді начальника харківської міської міліції з жовтня 2009 року. У Харківській міськраді 5-го скликання О.БАРАННИК був членом фракції «Русько-українського союзу «Русь».