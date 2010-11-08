Результати 16-го туру Чемпіонату України з футболу
Турнірна таблиця
Харків. 8 листопада. УНІАН. Матчами у неділю завершився 16-й тур Чемпіонату України з футболу.
Металург Д - Іллічівець 0:3 (Пуканич 27, Ярошенко 51 пен., 60 пен.)
Динамо - Оболонь 0:2 (Худзик 7, Сибіряков 62)
Металіст - Таврія 2:3 (Олійник 45, Тайсон 45 - Шиндер 2, Корнєв 9, Донець 31)
Карпати - Дніпро 0:0.
Раніше зіграли:
Ворскла - Волинь 0:1 (Піщур 33 пен.)
Севастополь - Зоря 0:1 (Фомін 86)
Кривбас - Шахтар 0:2 (Едуардо 45, Жадсон 89)
Металург З - Арсенал 2:1 (Пісоцький 65, Фабіо 92, Старгородський 49)
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Ігри 17-го туру пройдуть
12 листопада
Оболонь (18) - Металург Д (18)
13 листопада
Іллічівець (17) - Ворскла (19)
Шахтар (43) - Металлург З (9)
Металіст (31) - Севастополь (14)
14 листопада
Арсенал (21) - Зоря (18)
Таврія (21) - Динамо (35)
Карпати (25) - Кривбас (17)
Волинь (21) - Дніпро (28)