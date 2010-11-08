Результати 16-го туру Чемпіонату України з футболу

Турнірна таблиця

Харків. 8 листопада. УНІАН. Матчами у неділю завершився 16-й тур Чемпіонату України з футболу. Металург Д - Іллічівець 0:3 (Пуканич 27, Ярошенко 51 пен., 60 пен.) Динамо - Оболонь 0:2 (Худзик 7, Сибіряков 62) Металіст - Таврія 2:3 (Олійник 45, Тайсон 45 - Шиндер 2, Корнєв 9, Донець 31) Карпати - Дніпро 0:0. Раніше зіграли: Ворскла - Волинь 0:1 (Піщур 33 пен.) Севастополь - Зоря 0:1 (Фомін 86) Кривбас - Шахтар 0:2 (Едуардо 45, Жадсон 89) Металург З - Арсенал 2:1 (Пісоцький 65, Фабіо 92, Старгородський 49) *** Ігри 17-го туру пройдуть 12 листопада Оболонь (18) - Металург Д (18) 13 листопада Іллічівець (17) - Ворскла (19) Шахтар (43) - Металлург З (9) Металіст (31) - Севастополь (14) 14 листопада Арсенал (21) - Зоря (18) Таврія (21) - Динамо (35) Карпати (25) - Кривбас (17) Волинь (21) - Дніпро (28)

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