Кернес запропонує Новака на посаду секретаря Харківської міськради

Харків. 8 листопада. УНІАН. Виконувач обов’язків Харківського міського голови, секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС пропонуватиме кандидатуру Олександра НОВАКА на посаду секретаря міськради нового скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

Г.КЕРНЕС також зауважив, що першим заступником Харківського міського голови залишиться Олександр КРИВЦОВ.

Він відмовився говорити про кандидатури начальників структурних підрозділів міськвиконкому, зазначивши, що «ці питання вирішуються».

Г.КЕРНЕС підкреслив, що для якісного рішення житлово-комунальних проблем міста буде створена посада заступника Харківського міського голови з питань житлово-комунального господарства. Г.КЕРНЕС відмовився назвати кандидатуру, яку він рекомендуватиме на цю посаду.

Г.КЕРНЕС додав, що дата установчого засідання сесії Харківської міської ради нового скликання вирішується спеціальною комісією, тоді й буде його затверджено на посаду Харківського міського голови.

Як повідомляв УНІАН, згідно з оприлюдненим протоколом, перемогу на виборах мера Харкова здобув кандидат від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС, за якого проголосувало 130 352 виборців. Кандидат від опозиційної партії «Батьківщина» Арсен АВАКОВ набрав 127 608 голосів. На третій позиції - кандидат від Компартії України Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА, у неї - 79 639 голосів. Всього у голосуванні взяло участь 444 тис. 282 особи. 11 тис 67 бюлетенів визнані недійсними. За таке рішення проголосували 10 членів комісії, проти – 3.

Довідка УНІАН. Олександр НОВАК - заступник харківського міського голови - керуючий справами виконавчого комітету Харківської міськради. Народився 9 серпня 1966 р. Освіта вища. В 1991 р. закінчив Українську юридичну академію (спеціальність - правознавство, кваліфікація - юрист). 2008 року був нагороджений почесною відзнакою Харківської облради «Слобожанська слава».