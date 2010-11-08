Кернес не відкидає можливості перерахунку голосів

Харків. 8 листопада. УНІАН. Виконувач обов’язків Харківського міського голови, секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС не відкидає можливості після відповідного рішення суду перерахунку голосів на окремих виборчих дільницях у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, коментуючи заяви опозиційних політиків про потребу перерахунку голосів виборців на виборах Харківського міського голови.

Г.КЕРНЕС нагадав, що в ніч після виборів кандидат від ВО «Батьківщина» Арсен АВАКОВ, посилаючись на результати екзит-полу, який віддавав йому перевагу, стверджував, що «порушень не було».

Він підкреслив, що в законодавстві відсутнє поняття повного перерахунку голосів, але якщо суд вирішить перерахувати голоси на окремих дільницях, то це можливо.

«Таке поняття як повний перерахунок у законі відсутній. Але якщо такі порушення є, й суд вирішить, то я підкорюся будь-якому рішенню», - сказав Г.КЕРНЕС.

Як передавав УНІАН, згідно з оприлюдненим протоколом, перемогу на виборах мера Харкова здобув кандидат від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС, за якого проголосувало 130 352 виборців. Кандидат від опозиційної партії «Батьківщина» Арсен АВАКОВ набрав 127 608 голосів. На третій позиції - кандидат від Компартії України Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА, у неї - 79 639 голосів. Всього у голосуванні взяло участь 444 тис. 282 особи. 11 тис 67 бюлетенів визнані недійсними. За таке рішення проголосували 10 членів комісії, проти – 3.