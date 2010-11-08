У Харкові почне довше працювати метро – Кернес

Харків. 8 листопада. УНІАН. Харківське метро з 7 січня 2011 року відкриватиметься о 5:30 – на півгодини раніше.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив журналістам виконувач обов’язків Харківського міського голови, секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС.

Він зазначив, що відповідне розпорядження з утвердженою датою вже підписане. За словами Г.КЕРНЕСА, це стало можливим після проведення відповідної підготовчої роботи.

Крім цього, наголосив Г.КЕРНЕС, до 23 листопада цього року буде запущена в повному обсязі в експлуатацію станція метро «Олексіївська».

Довідка УНІАН. Харківський метрополітен другий за кількістю станцій і довжині ліній на Україні. Перевозить на рік до 282 млн. пасажирів. Метрополітен введений в експлуатацію 23 серпня 1975 року. Загальна довжина ліній становить близько 35,6 км. Нині харківське метро налічує 28 станцій, які розташовуються на трьох лініях: Холодногірсько-заводській, Салтівській та Олексіївській.

Метро відкривається в 6.00, закривається опівночі, і працює на вихід до 0.45. Переходи з однієї лінії на іншу припиняються опівночі.