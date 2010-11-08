Кернес запевняє, що відставка Баранника не пов’язана з виборами

Харків. 8 листопада. УНІАН. Відставка начальника Харківського міського управління міліції Олександра БАРАННИКА жодною мірою не пов’язана з виборами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив виконувач обов’язків Харківського міського голови Геннадій КЕРНЕС, коментуючи на прохання журналістів причини відставки начальника харківської міліції.

Г.КЕРНЕС відмовився пов’язувати звільнення О.БАРАННИКА з діями міліціонерів, які грали в карти на виборчих бюлетенях. Він наголосив, що винні в цьому правоохоронці вже покарані.

«Те, що стосується Олександра Феліксовича БАРАННИКА, то він власноруч за власним бажанням написав рапорт і подав у відставку – це його право. Не треба з цього робити чогось надприродного. У даному випадку я впевнений, що це особисте рішення, яке жодною мірою не пов’язоне ні з якими подіями й, передусім, із виборами», - підкреслив Г.КЕРНЕС

Він додав, що з ним консультацій щодо кандидатури на посаду начальника міліції Харкова «ніхто не веде».

«Я впевнений у тому, що начальник ГУ МВД Михайло МАРТИНОВ знайде того, хто гідно працюватиме на цій посаді», - підсумував Г.КЕРНЕС.

Як передавав УНІАН, О.БАРАННИК подав у відставку начальник Харківського міського управління міліції. За словами керівника Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариси ВОЛКОВОЇ, О.БАРАННИК написав заяву з проханням про звільнення за власним бажанням у зв’язку з віком. Документи щодо звільнення О.БАРАННИКА перебувають у Міністерстві внутрішніх справ, очікується, що вони будуть підписані вже найближчим часом. До остаточного вирішення кадрового питання, додала вона, виконувати обов’язки начальника міської міліції може його перший заступник Ігор БОЛЮХ.

Довідка УНІАН. О.БАРАННИК перебував на посаді начальника харківської міської міліції з жовтня 2009 року. У Харківській міськраді 5-го скликання О.БАРАННИК був членом фракції «Русько-українського союзу «Русь».