Зелений фронт розпочинає акцію протесту на знак незгоди з результатами виборів мера

Харків. 8 листопада. УНІАН. Представники партії «Зелена планета» закликають харків`ян вийти на площу Свободи на знак незгоди з результатами виборів міського голови.

Про це сьогодні на прес-конференції заявила член партії «Зелена планета» Юлія ЮДІНА, передає кореспондент УНІАН.

За словами Ю.ЮДІНОЇ, 9 листопада о 13.00 на площі Свободи почнеться мітинг, після якого організатори вирішать, чи потрібно встановлювати в Харкові намети для учасників акції протесту.

За словами координатора харківського громадського руху «Зелений фронт» Андрія ІЛЬГОВА, підтримати протест вже висловили бажання близько двох десятків громадських організацій, а також «сотні простих харків`ян».

«Нас уже неодноразово запитували, чому ми досі не вийшли на вулицю», - додав він.

Також А.ІЛЬГОВ заявив, що якщо організаторам акції заборонять встановлювати намети, протестуючі готові лягти на каремати вздовж тротуарів.

За словами А.ІЛЬГОВА, в акції планується участь близько 10 тисяч чоловік. Акція буде безстрокова, її учасники планують домогтися перерахунку голосів на виборах міського голови або проведення повторного голосування.