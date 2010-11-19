Сьогодні у Харкові суд вирішує долю «майдану»

Харків. 19 листопада. УНІАН. Харківський окружний адміністративний суд сьогодні о 10.00 розгляне справу за позовом Харківської міської ради щодо можливості проведення громадських акції на площі Свободи на період підготовки та проведення новорічних заходів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив комендант наметового містечка Дмитро ПИЛИПЕЦЬ.

Він підкреслив, що міськрада має на меті згорнути наметове містечко.

Д.ПИЛИПЕЦЬ наголосив, якщо вирок буде не на користь протестувальників, рішення суду одразу буде оскаржене.

Як передавав УНІАН, 9 листопада у Харкові розпочалася безстрокова акція протесту проти визнання результатів виборів Харківського міського голови. 10 листопада зранку на площі Свободи з’явилися перші 6 наметів.

Згідно з оприлюдненим протоколом Харківської міської виборчої комісії, перемогу на виборах мера Харкова здобув кандидат від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС, за якого проголосували 130 тис. 352 виборців (30,09% голосів). Кандидат від опозиційної партії «Батьківщина» Арсен АВАКОВ набрав 127 тис. 608 голосів (29,46%).

12 листопада до акції протесту проти визнання виборів мера Харкова приєдналися представники афганських громадських організацій, козаки та робітники одного з харківських підприємств.

15 листопада погоджувальна рада рекомендувала згорнути наметове містечко на площі Свободи у зв’язку з підготовкою до святкування Нового року. У свою чергу мітингувальники ухвалили колегіальне рішення продовжувати акцію.