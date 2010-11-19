Провідниця везла до Москви гумовий пістолет і долари
10:51, 19 листопада 2010Харьків
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Міліція з’ясовує призначення «товару»
Харків. 19 листопада. УНІАН. Харківські прикордонники вилучили в провідниці потягу «Миколаїв-Москва» долари і пристрій для стрільби гумовими кулями.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, контрабанду було виявлено сьогодні вночі на залізничному вокзалі Харкова під час прикордонно-митного оформлення поїзда.
Коробку з пристроєм для відстрілу гумових куль «Оса», 8 набоями до нього та 5 тисяч доларів 46-річна жителька Миколаєва заховала за рундуком під системою опалення службового купе. З’ясуванням всіх обставин події зайнялися правоохоронці.
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