Провідниця везла до Москви гумовий пістолет і долари

Харків. 19 листопада. УНІАН. Харківські прикордонники вилучили в провідниці потягу «Миколаїв-Москва» долари і пристрій для стрільби гумовими кулями.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, контрабанду було виявлено сьогодні вночі на залізничному вокзалі Харкова під час прикордонно-митного оформлення поїзда.

Коробку з пристроєм для відстрілу гумових куль «Оса», 8 набоями до нього та 5 тисяч доларів 46-річна жителька Миколаєва заховала за рундуком під системою опалення службового купе. З’ясуванням всіх обставин події зайнялися правоохоронці.