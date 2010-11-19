У Вільчій в вогні загинув 26-річний чоловік

Харків. 19 листопада. УНІАН. У селі Вільча Вовчанського району внаслідок пожежі загинув 26-річний чоловік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, трагедія сталася сьогодні близько 6-ї ранку в селищі Вільча по вул. Прорізній в одному з приватних будинків.

Вогнем був охоплений диван. Пожежу помітили сусіди, викликали рятувальників та своїми силами загасили вогонь. На місці пожежі було знайдено тіло господаря домоволодіння, чоловіка 1984 року народження.

Причина пожежі встановлюється.