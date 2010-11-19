Харківська делегація відвідає Калугу

Харків. 19 листопада. УНІАН. Харківська делегація відвідає Калузьку область (Росія).

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Юрія САПРОНОВА.

За його словами, члени делегації, зокрема, мають намір ознайомитися з досвідом створення індустріальних парків у одному з російських регіонів.

«Одна з головних умов успіху проекту індустріальних парків у Калузькій області - наявність єдиного оператора із забезпечення взаємодії з інфраструктурними компаніями. Таким оператором є держава», - сказав Ю.САПРОНОВ.

Завдяки цьому, зазначив він, «будівництво промислових підприємств в Калузькій області проходить на максимально вигідних умовах і в максимально короткі терміни. Вже зараз заявлено, що калузький досвід зі створення індустріальних парків буде розтиражовано і іншими містами РФ».

«Не залишаться осторонь і харків`яни, - повідомив віце-губернатор, - незабаром наша делегація відвідає Калузьку область, щоб на власні очі побачити «Калузьке економічне диво».

За словами Ю.САПРОНОВА, успіх індустріальних парків в Росії обумовлений також тим, що крім бюджетного субсидування, вони залучають позикові кошти під державні гарантії, що є гарним прикладом приватно-державного партнерства.