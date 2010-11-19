Фельдман: після Податкового кодексу можна знову наступити на граблі

Харків. 19 листопада. УНІАН. Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН вважає необхідним всенародне обговорення проекту Трудового кодексу України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, за його словами, всенародне обговорення проекту Трудового кодексу дасть змогу уникнути повторення тих конфліктних ситуацій, які мали місце при підготовці і розгляді Податкового кодексу України.

«Треба зробити висновки і не наступати на ті ж граблі», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

У цьому контексті депутат зареєстрував в парламенті проект постанови ВР «Про всенародне обговорення проекту Трудового кодексу України», яким пропонується: опублікувати проект Трудового кодексу, прийнятий ВР у першому читанні, забезпечити умови його всенародного обговорення, проаналізувати результати обговорення і підготувати Кодекс, враховуючи одержані пропозиції, до розгляду в другому читанні.

У той же час О.ФЕЛЬДМАН висловив думку, що найбільш несприятливого моменту для прийняття нової редакції Трудового кодексу, ніж зараз, важко собі навіть уявити, проте з вирішенням цього питання затягувати не можна.

«З одного боку, влада має проводити структурні реформи, підвищувати ефективність виробництва, змінювати норми трудових відносин, які були закріплені чинним КЗпП ще в 1971 році. Без цього ні МВФ, ні ЄС просто не зрозуміють Україну. А з другого боку - бізнес ще не відновився після кризи, політики-популісти вже знаходяться в передчутті парламентських виборів 2012 року. Словом, ухвалення нового Трудового кодексу може виявитися ще серйознішим випробуванням для української влади, ніж новий Податковий кодекс. Вихід один – зробити процедуру ухвалення цього документа максимально прозорою і демократичною», - вважає депутат.