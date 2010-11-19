У Харкові збирають підписи за відставку Азарова

Харків. 19 листопада. УНІАН. У Харкові зібрано понад три тисячі підписів підприємців за відставку уряду Миколи АЗАРОВА та накладення мораторію на Податковий кодекс, ухвалений Верховною радою України.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН Олександр ШАРМАР, голова Харківської міської організації Профспілки підприємців, яка протягом останнього тижня організувала у Харкові спільно з таксистами та іншими організаціями підприємців три мітинги проти ухвалення нового Податкового кодексу, у яких взяли участь близько 40 тисяч осіб.

За словами профлідера, «підприємці вважають Податковий кодекс антинародним» і домагатимуться, щоб глава держави не допустив упровадження його в дію у тому вигляді, в якому він ухвалений парламентом.

«Підписи харків’ян збираються, - сказав він, - і відправляються в Адміністрацію Президента на ім’я Віктора ЯНУКОВИЧА».

О.ШАРМАР повідомив, що на 22 листопада у Харкові заплановано ще один мітинг протесту, у якому візьмуть участь близько 10 тисяч підприємців. Цього дня, сказав він, близько 300 підприємців з Харківщини прибудуть до Києва, аби приєднатися до учасників всеукраїнської акції протесту в столиці держави.

На знімку: акція протесту проти ухвалення Податкового кодексу 18 листопада під стінами Верховної ради, у якій беруть участь харвівяни.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА