Янукович звільнив двох голів РДА на Харківщині

Розпорядження на сайті глави держави

Харків. 19 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм розпорядженням звільнив Володимира МІРОШНИКОВА з посади голови Коломацької райдержадміністрації і Володимира КОТОВЧИХІНА - з посади голови Первомайської райдержадміністрації Харківської області. Як передає кореспондент УНІАН, відповідні розпорядження розміщені на офіційному сайті Президента України. В.МІРОШНИКОВ та В.КОТОВЧИХІН були призначені В.ЯНУКОВИЧЕМ на посади голів відповідних райдержадміністрацій 16 квітня 2010 року.

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