Азаров сподівається, що Янукович не зволікатиме з Податковим кодексом

Харків. 19 листопада. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сподівається, що закон про Податковий кодекс буде підписаний Президентом найближчим часом з тим, аби проект держбюджету на 2011 рік був внесений урядом на розгляд Верховної Ради і прийнятий парламентом до кінця цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу після засідання Ради глав урядів СНД.

«Україна має увійти в новий рік з бюджетом. Ця ситуація вимагає якомога швидшого набуття чинності закону (про Податковий кодекс – УНІАН). Звісно, перед підписанням цей закон має пройти всі необхідні юридичні процедури. Це займе певний час. Але ми виходимо з того, що на початку грудня, це найостанніший термін, бюджет, розрахований на новій податковій базі, має бути поданий до парламенту», – сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови парламенту Володимира ЛИТВИНА, Верховна Рада 23-24 грудня планує прийняти державний бюджет на 2011 рік.

Він зазначив, що саме тому Верховна Рада має ухвалити проект Податкового кодексу, який підпише Президент, щоб на основі цього кодексу прийняти держбюджет-2011.

При цьому він додав, що, за попередніми планами, 2-3 грудня ВР має розглянути проект держбюджету в першому читанні, а 23-24 грудня – прийняти в цілому.

Довідка УНІАН. 18 листопада ц.р. Верховна рада України 269 голосами прийняла в цілому Податковий кодекс України.

У Харкові протягом останнього тижня пройшли три мітинги підприємців проти ухвалення нового Податкового кодексу, у яких взяли участь близько 40 тисяч осіб. У місті зібрано понад три тисячі підписів підприємців за відставку уряду Миколи АЗАРОВА та накладення мораторію на Податковий кодекс, ухвалений Верховною радою України.

На знімках: акції протесту проти ухвалення Податкового кодексу 18 листопада під стінами Верховної ради, у якій беруть участь харків’яни.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА