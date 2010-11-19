Люди Кернеса вимагають згорнути «майдан» у Харкові 20 листопада

Харків. 19 листопада. УНІАН. Представники Харківської міськради в Харківському окружному адміністративному суді, де зараз слухається справа про можливість проведення громадських акції на площі Свободи на період підготовки та проведення новорічних заходів, змінили позовні вимоги й вимагають згорнути наметове містечко в суботу, 20 листопада.

Як повідомив кореспонденту УНІАН комендант наметового містечка, відповідач у судовому процесі Дмитро ПИЛИПЕЦЬ, з початку представники міськради в судових вимогах не зазначали конкретної дати згортання наметового містечка.

Він повідомив, що на початку судового засідання представники відповідача вимагали відвід суддів, але їхні клопотання суд не задовольнив.

«Представник відповідача в суді Євген СОЛОВЙОВ був кандидатом у депутати до Харківської міської ради, і в одному судовому процесі, де був присутній майже той самий склад суддів, той склад суддів виніс неправочинне рішення, яке було потім оскаржене в апеляційній інстанції, тому Євген СОЛОВЙОВ вважав, що ці судді можуть винести якесь упереджене рішення в цьому процесі», - пояснив клопотання про відвід суддів Д.ПИЛИПЕЦЬ.

Д.ПИЛИПЕЦЬ зазначив, що судове засідання ще триває, зараз триває слухання доводів сторін процесу.

Відповідач припустив, що рішення буде винесене найближчим часом.

Як передавав УНІАН, 9 листопада у Харкові розпочалася безстрокова акція протесту проти визнання результатів виборів Харківського міського голови. 10 листопада зранку на площі Свободи з’явилися перші 6 наметів.

15 листопада погоджувальна комісія у міській раді рекомендувала згорнути наметове містечко на площі Свободи у зв’язку з підготовкою до святкування Нового року. Мітингувальники ухвалили колегіальне рішення продовжувати акцію.

Зважаючи на це Харківська міська рада 18 листопада звернулася до суду з вимогою винести рішення щодо можливості проходження громадських акцій на площі Свободи на період підготовки та проведення новорічних свят.

Харківський окружний адміністративний суд сьогодні розпочав слухання справи за позовом Харківської міської ради щодо можливості проведення громадських акції на площі Свободи на період підготовки та проведення новорічних заходів.