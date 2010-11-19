Підприємства Харківщини заборгували 129 млн. грн. зарплати працівникам

Харків. 19 листопада. УНІАН. Підприємства Харківської області заборгували 129 млн. грн. заробітної плати своїм працівникам.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністраціїЄ про це поінформувала в ході селекторної наради начальник Головного управління праці та соціального захисту населення Олена ЗАХУЦЬКА.

За її даними, станом на 1 листопада 2010 р. заборгованість підприємств Харківської області із заробітної плати становить 129 млн. грн. Порівняно з ситуацією на 1 червня вона скоротилася на 23,1%, або на 38,8 млн. грн.., але встановлене урядом завдання щодо скорочення заборгованості протягом червня – жовтня 2010 р. виконано на 51,1 %.

У Харківській області, зазначила керівник управління, провадиться робота з боржниками. За її результатами 520 керівників підприємств-боржників попереджено про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення термінів виплати зарплати. За грубі порушення законодавства звільнено з посад керівників 7 підприємств, у тому числі 5 – комунальної форми власності. Окрім цього районними управліннями праці та соціального захисту населення з початку року до органів прокуратури направлено матеріали щодо порушення законодавства про працю на 456 керівників підприємств,порушено 14 кримінальних справ.

За словами О.ЗАХУЦЬКОЇ, ліквідовані в повному обсязі борги на Комунальному підприємстві каналізаційного господарства «Харківкомуночиствод» в сумі 4,2 млн. грн., зменшені – на ХКП «Міськелектротранс» в сумі 5,3 млн. грн. (залишок станом на 01.11.10 – 12,8 млн. грн.) та інших.

Не виконали завдання щодо скорочення боргів протягом червня - жовтня ц.р. Валківський, Дергачівський, Чугуївський райони, міста Ізюм, Куп’янськ, Чугуїв та Київський, Комінтернівський, Ленінський, Московський, Фрунзенський райони Харкова. Наростили заборгованість Балаклійський, Богодухівський, Борівський, Зміївський, Кегичівський, Печенізький, м. Люботин, Дзержинський та Жовтневий райони Харкова.

Внаслідок вжитих заходів не мають боргів 11 районів області: Барвінківський, Великобурлуцький, Зачепилівський, Ізюмський, Коломацький, Красноградський, Краснокутський, Куп`янський, Первомайський, Сахновщинський, Шевченківський та м. Лозова.