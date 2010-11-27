Сьогодні - День вшанування пам’яті жертв Голодомору

Харків. 27 листопада. УНІАН. 27 листопада 2010 р. відбудеться вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-33 рр., повідомляє сайт Української православної церкви - Київського патріархату Громадський комітет організовує в столиці України жалобні заходи. О 14.30 від Арсенальної площі до Меморіалу жертв Голодомору вирушить скорботна хода. О 15.00 біля Меморіалу (вул. Івана Мазепи, 15-а) розпочнеться жалобна церемонія. Після покладання траурних композицій Предстоятелі та ієрархи Українських Церков звершать панахиду за упокій душ, заморених голодом. О 16.00 буде оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання та акцію «Запали свічку». Жалобні заходи та панахиди за упокій жертв Голодомору відбудуться також по всій Україні й закордоном.

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