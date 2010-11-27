ДТП під Харковом: один загиблий і 9 травмованих

Харків. 27 листопада. УНІАН. У п’ятницю поблизу Харкова о 18.30 на 7-му кілометрі автошляху до аеропорту сталося зіткнення автомобіля ВАЗ-2115 та рейсового автобуса «Богдан».

Як повідомляє сайт ДАІ в Харківській області, внаслідок ДТП водій автомобіля «ВАЗ» 1979 року народження загинув на місці події, а водій та восьмеро пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані до медичних лікарень Харкова. Триває розслідування.