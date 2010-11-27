У неділю в Україні очікується сніг

Харків. 27 листопада. УНІАН. Завтра вночі в Україні очікується невеликий сніг та мокрий сніг, у Криму дощ, вдень без істотних опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 1-6° морозу, на південному сході 0-5° тепла; вдень від 1° морозу до 4° тепла, на півдні 2-7° тепла. У Криму вночі 5-10°, вдень 9-14°. У Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Київській області у неділю вночі очікується невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла. У Києві температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.