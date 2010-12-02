Футболісти «Дебрецена» розбили будку біля Генонсульства Польщі у Харкові

Харків. 2 грудня. УНІАН. Два футболісти угорського клубу «Дебрецен» розбили постову будку охорони поблизу приміщення Генерального консульства Республіки Польща у Харкові.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, це сталося сьогодні вночі о 3.20 по вул. Артема,16.

За її словами, обидва футболісти, 1986 та 1977 року народження, були затримані нарядом військової частини, який ніс охорону приміщення Консульства, і доставлені до Київського райвідділу міліції Харкова.

Команда «Дебрецена» проживала в готелі «Аврора» по вул. Артема, і футболісти пояснили, що вночі вийшли прогулятися містом. Старший із них, будучі напідпитку, вдарив кілька разів кулаком по будці, після чого на її склі з’явилися великі тріщини. Після пояснень в міліції на обох громадян Угорщини був складений протокол і вони були відпущені, розповіла Л.ВОЛКОВА.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня у Харові пройшов матч 5-го туру Ліги Європи між харківським «Металістом» та угорським «Дебреценом», який закінчився перемогою харківської команди з рахунком 2:1.